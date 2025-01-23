Козлов: На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок

Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определили три месторождения кварцевого песка около Анапы, рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Приоритетные места для забора – три месторождения кварцевого песка около Анапы», - указал он.