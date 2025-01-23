Козлов: На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок
Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определили три месторождения кварцевого песка около Анапы, рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
«Приоритетные места для забора – три месторождения кварцевого песка около Анапы», - указал он.
Козлов отметил, что краевые власти начинают разрабатывать проектную документацию для этого процесса и обеспечат инженерную защиту пляжей. Выбор проводился на основе оценки запасов, логистики и качества песка.
Ранее научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук, председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП Виктор Данилов-Данильян заявил НСН, что боновые заграждения не могут остановить мазут в Черном море, поэтому очистку необходимо проводить именно в воде, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru