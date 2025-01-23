До 300 тонн мазута осталось откачать из севшего на мель танкера «Волгонефть-239»
Около 300 тонн мазута осталось откачать из танкера «Волгонефть-239», который сел на мель в результате аварии в условиях шторма в Керченском проливе. Такие последние данные огласил заместитель председателя правительства Виталий Савельев во время совещания президента РФ с членами кабинета министров.
Как уточнил вице-премьер, в общей сложности в четырех танках кормовой части этого судна было загружено около 1400 тонн топлива. Мазут вывозили бетоновозами, перегружали в цистерны. В дальнейшем его по железной дороге переправляют в места утилизации.
По словам Савельева, завершить операцию по откачке мазута предполагается на будущей неделе. Также он утверждал, что основные очаги выброса топлива на берег уже устранены.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр природных ресурсов и экологии в свою очередь сообщил, что 280 гектаров пляжей на Кубани требуют восстановления после этой техногенной катастрофы. Для этого необходимо будет завезти 840 тысяч кубов песка – в четыре раза больше, чем вывезено на сегодня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru