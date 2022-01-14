Потапенко возмутился, что ФАС сделал ретейлеров виновными в росте цен

Ретейлер Дмитрий Потапенко заявил НСН, что ФАС специально нагнетает ситуацию, зная о том, что цены продолжат расти.

ФАС обвиняет в повышении цен торговые сети, забывая при этом о влиянии государства. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист и бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Ранее стало известно, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила ретейлерам публично сообщать о возможном росте цен в России, так как, по мнению представителей ведомства, эти предупреждения способствуют ажиотажному спросу на продукцию в магазинах и необоснованному подорожанию товаров. Потапенко не верит в такое влияние ретейла.

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«Прикольно, другого слова и не подберешь, что ретейл так прогнозирует рост или падение спроса на те или иные категории, а также поднятие или удешевление цены на товар. У нас, конечно, не все сидят и слушают ретейлеров и аналитические агентства, и на основании этого формируют корзину продуктов. Если честно, то большинство вообще не слушает. Не надо путать теплое с мягким», - сыронизировал он.

При этом Потапенко считает, что ФАС делает «эти телодвижения» в собственных интересах.

«ФАС ставит перед собой задачу удержаться в информационном поле абсолютного нагнетания истерии, заявляя: «Товарищи ретейлеры, поскольку мы понимаем, что цены все равно вырастут, и нам все равно надо будет мордовать вас, в преддверии этого мордования мы выпускаем вам 315 китайское предупреждение», - добавил он.

Предприниматель подчеркнул, что ФАС всегда делает ретейлеров «крайними» в ситуации роста цен.

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«За все 30 лет существования современной России у нас ретейл виноват в ценах на любой продукт. Хотя составляющего инфляции, налогов и того, что мы ошибочно называем «государством», в себестоимости товара куда выше, чем содержания ретейла. Когда это у нас официальный бандит вдруг ни с того, ни с сего признает себя бандитом?», - заключил Потапенко.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что при ограничении ретейлом наценки на базовые продукты увеличение стоимости менее значимых товаров маловероятно.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Венявский
ТЕГИ:ЗапретЦеныТоварыМагазиныФАС
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