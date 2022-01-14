Потапенко возмутился, что ФАС сделал ретейлеров виновными в росте цен

«Прикольно, другого слова и не подберешь, что ретейл так прогнозирует рост или падение спроса на те или иные категории, а также поднятие или удешевление цены на товар. У нас, конечно, не все сидят и слушают ретейлеров и аналитические агентства, и на основании этого формируют корзину продуктов. Если честно, то большинство вообще не слушает. Не надо путать теплое с мягким», - сыронизировал он.

При этом Потапенко считает, что ФАС делает «эти телодвижения» в собственных интересах.

«ФАС ставит перед собой задачу удержаться в информационном поле абсолютного нагнетания истерии, заявляя: «Товарищи ретейлеры, поскольку мы понимаем, что цены все равно вырастут, и нам все равно надо будет мордовать вас, в преддверии этого мордования мы выпускаем вам 315 китайское предупреждение», - добавил он.

Предприниматель подчеркнул, что ФАС всегда делает ретейлеров «крайними» в ситуации роста цен.