В Общественном штабе заявили об успешном отражении всех DDoS-атак на систему ДЭГ

По его словам, атаки на систему ДЭГ начались с самого начала голосования. Массух отметил, что к подобным проблемам были готовы. Он заверил, что атаки не повлияли на процесс голосования.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что за выборами президента России наблюдают около 333 600 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

