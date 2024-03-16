В Общественном штабе заявили об успешном отражении всех DDoS-атак на систему ДЭГ
Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух рассказал журналистам, что все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были успешно отражены.
По его словам, атаки на систему ДЭГ начались с самого начала голосования. Массух отметил, что к подобным проблемам были готовы. Он заверил, что атаки не повлияли на процесс голосования.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что за выборами президента России наблюдают около 333 600 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследовательницу честности уволят из Гарвардского университета из-за ее лжи
- Женщина погибла после атаки дронов ВСУ в Каховке
- Школы, детсады и ТЦ: В Белгородской области объявили внеплановые выходные
- Товарооборот России со странами ближнего зарубежья достиг рекордных $56,2 млрд
- ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области
- «Индекс караоке»: Популярность артистов «измеряют» в клубах
- Траты крупнейшей типографии РФ на клей за год выросли на 80% из-за толщины книг
- Минкульт Томской области рекомендовал отменить концерт певца Xolidayboy
- В возрасте 100 лет скончался изобретатель караоке Сигеити Нэгиси
- Наемники в ВСУ: Россия ликвидирует иностранных военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru