Котяков рассказал о сбалансированном календаре праздников на 2025 год

В частности, Котяков пояснил, что на этот раз с учетом переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта, они составили в целом восемь дней: россияне будут отдыхать по четыре дня на Первое мая и на День Победы.

Россияне будут отдыхать в День защитника Отечества с 22 по 23 февраля, в Международный женский день с 8 по 9 марта.

В России 99% женщин не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, так как выплаты значительно меньше заработной платы, рассказал НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.



