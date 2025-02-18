Котяков рассказал о сбалансированном календаре праздников на 2025 год

Календарь праздников в 2025 году сбалансированный, в нем нет разорванной трудовой недели. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Так он прокомментировал перенос праздников в течение года.

Календарь выходных и рабочих дней учитывает длительность новогодних и майских праздников. Также, по слова главы ведомства, важно, чтобы неделя не «рвалась».

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В частности, Котяков пояснил, что на этот раз с учетом переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта, они составили в целом восемь дней: россияне будут отдыхать по четыре дня на Первое мая и на День Победы.

Россияне будут отдыхать в День защитника Отечества с 22 по 23 февраля, в Международный женский день с 8 по 9 марта.

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ФОТО: РИА Новости
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