Мишустин: В службы занятости смогут обращаться граждане под риском увольнения

Премьер отметил, что для получения таких услуг нужно обратиться в службы занятости своего региона.

Мишустин заявил, что кабмин направит на поддержку занятости около 40 млрд рублей, чтобы не допустить массовой безработицы.

Уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

