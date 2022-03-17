Мишустин: В службы занятости смогут обращаться граждане под риском увольнения

Правительство решило расширить возможности службы занятости. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Телеграм-канал правительства.

По его словам, теперь воспользоваться услугами центров занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

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Премьер отметил, что для получения таких услуг нужно обратиться в службы занятости своего региона.

Мишустин заявил, что кабмин направит на поддержку занятости около 40 млрд рублей, чтобы не допустить массовой безработицы.

Уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:БезработицаМихаил Мишустин
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