Котяков: Меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели
Первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, которые перестраивают работу, может быть принят до конца недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минтруда России Антона Котякова.
По его словам, Минтруд перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда. Котяков отметил, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для того, чтобы перенастроить производственные и логистические процессы.
Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большинство компаний в России на фоне специальной военной операции и санкций не увольняет сотрудников, они ждут, пока ситуация разрешится.
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