Котяков: Меры по поддержке занятости могут быть приняты до конца недели

По его словам, Минтруд перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда. Котяков отметил, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для того, чтобы перенастроить производственные и логистические процессы.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большинство компаний в России на фоне специальной военной операции и санкций не увольняет сотрудников, они ждут, пока ситуация разрешится.

