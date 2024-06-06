Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ при наличии альтернативы

В Рособрнадзоре готовы к обсуждению альтернативы Единого государственного экзамена только в том случае, если будет предложен объективный и понятный аналог. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

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«Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен», - напомнил глава Рособрнадзора.

По его словам, на сегодняшний день ЕГЭ – это то, что действительно работает.

Ранее стало известно, что в Думу внесут законопроект об отмене ЕГЭ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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