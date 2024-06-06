Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ при наличии альтернативы
В Рособрнадзоре готовы к обсуждению альтернативы Единого государственного экзамена только в том случае, если будет предложен объективный и понятный аналог. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.
«Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен», - напомнил глава Рособрнадзора.
По его словам, на сегодняшний день ЕГЭ – это то, что действительно работает.
Ранее стало известно, что в Думу внесут законопроект об отмене ЕГЭ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru