71 человек отравился в Дагестане питьевой водой

СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Дагестане.

По последним данным, 71 житель Буйнакска отравился предположительно питьевой водой, которая подаётся в жилые дома по водопроводным линиям. О первых поступивших в больницу с признаками пищевого отравления сообщалось накануне. Сообщалось, что в горбольницу поступили 55 детей с рвотой, диареей и повышенной температурой, передает РИА ФАН.

На данный момент известно, что в больницах находятся 61 ребенок и десять взрослых, передает телеканал «360».

Причиной отравления детей в Буйнакске могли стать подарочные наборы

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пробы воды взяты специалистами на исследование.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтравлениеДагестан
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