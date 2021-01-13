71 человек отравился в Дагестане питьевой водой

СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Дагестане.

По последним данным, 71 житель Буйнакска отравился предположительно питьевой водой, которая подаётся в жилые дома по водопроводным линиям. О первых поступивших в больницу с признаками пищевого отравления сообщалось накануне. Сообщалось, что в горбольницу поступили 55 детей с рвотой, диареей и повышенной температурой, передает РИА ФАН.

На данный момент известно, что в больницах находятся 61 ребенок и десять взрослых, передает телеканал «360».