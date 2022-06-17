Банк ВТБ начал приём заявок на льготную ипотеку по ставке 7%
17 июня 202216:20
ВТБ начал приём заявок на льготную ипотеку по ставке 7%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении отмечается, что ВТБ первым стал принимать заявки по новым условиям госпрограммы.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что вслед за снижением ключевой ставки следует также снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%.
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17 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru