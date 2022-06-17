Банк ВТБ начал приём заявок на льготную ипотеку по ставке 7%

ВТБ начал приём заявок на льготную ипотеку по ставке 7%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 9,5%

В сообщении отмечается, что ВТБ первым стал принимать заявки по новым условиям госпрограммы.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что вслед за снижением ключевой ставки следует также снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%.


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