Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 9,5%
Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что внешние условия для российской экономики значительно ограничивают экономическую деятельность, однако «замедление инфляции происходит быстрее», а снижение экономической активности — медленнее ожиданий в апреле.
«Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», - отметили в Центробанке РФ.
В пресс-службе добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели», а также с учётом рисков «со стороны внутренних и внешних условий».
Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты.
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