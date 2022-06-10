Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 9,5%

В сообщении говорится, что внешние условия для российской экономики значительно ограничивают экономическую деятельность, однако «замедление инфляции происходит быстрее», а снижение экономической активности — медленнее ожиданий в апреле.

«Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», - отметили в Центробанке РФ.

В пресс-службе добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели», а также с учётом рисков «со стороны внутренних и внешних условий».

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых на фоне замедления инфляции и притока средств на срочные рублевые депозиты.

