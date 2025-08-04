Россиян предупредили о побочных эффектах нового бьюти-средства

По её словам, действующим веществом средства является меланотан-2, который не зарегистрирован в РФ как медицинское средство.

«Спреем орошают слизистую носа в надежде получить идеальный цвет. Но вместо этого — боль в желудке, тошнота, рвота, обильное появление родинок и риск развития рака», — указала эксперт.

Врач добавила, что также «активатор загара» может негативно воздействовать на центральную нервную систему.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что «передозировка» солнцем может грозить иммунодепрессией и фотостарением кожи, сообщает RT.