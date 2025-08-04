Россиян предупредили о побочных эффектах нового бьюти-средства
Набирающий популярность в России спрей «активатор загара» повышает риск развития рака. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова.
По её словам, действующим веществом средства является меланотан-2, который не зарегистрирован в РФ как медицинское средство.
«Спреем орошают слизистую носа в надежде получить идеальный цвет. Но вместо этого — боль в желудке, тошнота, рвота, обильное появление родинок и риск развития рака», — указала эксперт.
Врач добавила, что также «активатор загара» может негативно воздействовать на центральную нервную систему.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что «передозировка» солнцем может грозить иммунодепрессией и фотостарением кожи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru