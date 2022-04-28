Косметическая компания Coty приостановит работу в России

Французско-американская косметическая компания Coty заявила, что из-за событий на Украине решила приостановить свою деятельность в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как говорится в заявлении компании, на долю России пришлось больше 3% продаж в 2021 году, которые составили более 4 млрд долларов. Так, производитель косметических брендов считает, что решение уйти с рынка России никак не отразится на доходах в этом году.

В компанию Coty входит порядка 80 парфюмерных брендов, в том числе Gucci, Hugo Boss и Max Factor.

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ФОТО: Pixabay.com
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