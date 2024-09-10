Кошачьего лемура пытались незаконно вывезти в Казахстан
Кошачьего лемура пытались незаконно вывезти в Казахстан через Самарскую область, сообщили в пресс-службе ФТС России.
Самарская таможня вместе с Пограничным управлением ФСБ при досмотре одной из женщин обнаружили Жоржетту – кошачьего лемура. Хозяйка животного утверждала, что везёт её, чтобы увеличить популяцию животных в Казахстане, вот только никаких документов оформлять не стала.
В таможенной службе отметили, что кошачий лемур или катта находится под угрозой вымирания, а для вывоза из страны нужно разрешение Росприродназора. Сейчас решается вопрос о передаче животного на содержание в специализированное учреждение.
Сейчас таможня с Росприроднадзором решают вопрос о передаче лемура в специализированное учреждение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru