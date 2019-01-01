Косаток из «китовой тюрьмы» ждут в китайских океанариумах

«На них есть официальная заявка от китайских океанариумов. Есть и подписанный контракт, который проверяли соответствующие проверяющие организации. И на всё получены санкции. Сахалинский суд ничего не отменял. На данный момент животные принадлежат компаниям, которые их выловили. Если будет решение суда о том, что эти компании ничего не нарушили, животных отправят в те места, для которых их и ловили», - рассказал НСН Усов.

Напомним, ранее исследователи изучили морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя, а также подготовили рекомендации по их выпуску в естественную среду обитания.

Подробнее о причинах, приведших к сложившейся ситуации с «китовой тюрьмой», и о мерах, предпринимаемых для помощи животным, читайте в специальном расследовании НСН.

