Косаток из «китовой тюрьмы» ждут в китайских океанариумах
По словам специалистов, животные, содержащиеся в бухте Средняя в Приморье, принадлежат компаниям, которые занимались их отловом.
В Москве, 25 апреля, состоялся консилиум по проблеме косаток и белух, заточенных в так называемой «китовой тюрьме». Как рассказали по итогам консилиума учёные, животные находятся в хорошем состоянии и при индивидуальном подходе могут быть выпущены на волю.
Однако при этом выяснилось, что с юридической возможностью выпустить косаток не всё так просто. Представитель Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде Виктор Усов пояснил спецкору НСН правовой статус животных.
«На них есть официальная заявка от китайских океанариумов. Есть и подписанный контракт, который проверяли соответствующие проверяющие организации. И на всё получены санкции. Сахалинский суд ничего не отменял. На данный момент животные принадлежат компаниям, которые их выловили. Если будет решение суда о том, что эти компании ничего не нарушили, животных отправят в те места, для которых их и ловили», - рассказал НСН Усов.
Напомним, ранее исследователи изучили морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя, а также подготовили рекомендации по их выпуску в естественную среду обитания.
Подробнее о причинах, приведших к сложившейся ситуации с «китовой тюрьмой», и о мерах, предпринимаемых для помощи животным, читайте в специальном расследовании НСН.
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