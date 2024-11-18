Аксаков: В Госдуме не обсуждается ограничение ставок по ипотеке

До этого Госдума приняла закон, который наделяет Центробанк полномочиями ограничивать банки в выдаче высокорискованных ипотечных кредитов. Инициатива предоставит регулятору с 1 апреля 2025 года право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам. Предполагается, что инициатива позволит снизит закредитованность россиян.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал «Радиоточка НСН», что удлинение срока ипотеки сегодня связано со стремлением уменьшить ежемесячный платеж, однако порой это приводит к десятикратной переплате.

