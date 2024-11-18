Аксаков: В Госдуме не обсуждается ограничение ставок по ипотеке
В Госдуме не обсуждается ограничение ставок по ипотеке в России, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что это вопрос рынка, подобные инициативы никогда не будут обсуждаться законодателями. По его словам, добиться низкой стоимости кредитов на покупку квартир можно только при снижении инфляции.
До этого Госдума приняла закон, который наделяет Центробанк полномочиями ограничивать банки в выдаче высокорискованных ипотечных кредитов. Инициатива предоставит регулятору с 1 апреля 2025 года право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам. Предполагается, что инициатива позволит снизит закредитованность россиян.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал «Радиоточка НСН», что удлинение срока ипотеки сегодня связано со стремлением уменьшить ежемесячный платеж, однако порой это приводит к десятикратной переплате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru