Бывший депутат ЗСК Петербурга получил 9 лет колонии за взятку

Бывший парламентарий был признан виновным в получении взятки на общую сумму более 15 млн рублей «за способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств».

Кроме тюремного срока суд назначил Ковалю штраф в размере 35 млн рублей и на восемь лет запретил ему занимать должности на государственной службе.

Ранее экс-начальника Радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана приговорили к пяти годам колонии строгого режима, сообщает журнал «Профиль». Также его лишили звания генерал-майора запаса и ордена Александра Невского.