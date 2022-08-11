Бывший депутат ЗСК Петербурга получил 9 лет колонии за взятку
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-депутата Законодательного собрания города Романа Коваля к девяти годам колонии строго режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Бывший парламентарий был признан виновным в получении взятки на общую сумму более 15 млн рублей «за способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств».
Кроме тюремного срока суд назначил Ковалю штраф в размере 35 млн рублей и на восемь лет запретил ему занимать должности на государственной службе.
Ранее экс-начальника Радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана приговорили к пяти годам колонии строгого режима, сообщает журнал «Профиль». Также его лишили звания генерал-майора запаса и ордена Александра Невского.
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