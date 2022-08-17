СМИ: задержан замглавы правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин
Заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин задержан минувшей ночью сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РБК.
По месту его жительства проведены обыски. Также они прошли в областной администрации и по месту жительства сотрудников компаний, имеющих отношение к расследованию.
Чиновник уже доставлен в Москву для проведения других следственных действий.
По предварительной информации, Харлашкин проходит по делу о взятке при дорожном строительстве.
Ранее сообщалось, что замначальника ульяновской колонии задержан по подозрению в получении взятки.
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