СМИ: задержан замглавы правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин задержан минувшей ночью сотрудниками правоохранительных органов, сообщает РБК.

По месту его жительства проведены обыски. Также они прошли в областной администрации и по месту жительства сотрудников компаний, имеющих отношение к расследованию.

Депутата Белоусова признали виновным по делу о взятке в 3,25 млрд рублей

Чиновник уже доставлен в Москву для проведения других следственных действий.

По предварительной информации, Харлашкин проходит по делу о взятке при дорожном строительстве.

Ранее сообщалось, что замначальника ульяновской колонии задержан по подозрению в получении взятки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиЗадержаниеВзяткаЛенинградская Область
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