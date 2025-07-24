Корреспондент «Известий» получил награду за освещение работы следователей в зоне СВО

Награду за освещение работы военных следователей в зоне спецоперации России на Украине получил корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Быковский. Награждение состоялось в военном следственном управлении Следственного комитета России по Объединенной группировке войск в Донецке.

Корреспондента NEWS.ru наградили медалью «Защитнику Отечества»

Быковский победил в номинации «Лучшая работа по раскрытию индивидуального образа следователя». Также были награждены репортеры ВГТРК и «России сегодня».

Также Быковский стал гостем фотовыставки управления ведомства.

Военные следователи выразили благодарность за проделанную работу всем журналистам и пожелали им успехов в профессии.

Ранее президент России Владимир Путин наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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ФОТО: МИЦ "Известия"
ТЕГИ:СпецоперацияЖурналистыНаграда

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