Корреспондент «Известий» получил награду за освещение работы следователей в зоне СВО
Награду за освещение работы военных следователей в зоне спецоперации России на Украине получил корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Быковский. Награждение состоялось в военном следственном управлении Следственного комитета России по Объединенной группировке войск в Донецке.
Быковский победил в номинации «Лучшая работа по раскрытию индивидуального образа следователя». Также были награждены репортеры ВГТРК и «России сегодня».
Также Быковский стал гостем фотовыставки управления ведомства.
Военные следователи выразили благодарность за проделанную работу всем журналистам и пожелали им успехов в профессии.
Ранее президент России Владимир Путин наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru