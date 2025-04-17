Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент РФ Владимир Путин наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

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В документе говорится, что Захарову наградили «за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Также президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, медалью «За труды в культуре и искусстве» певицу Татьяну Буланову.

Кроме того, Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших на СВО российских журналистов Анну Прокофьеву («Первый канал»), Александра Федорчака («Известия») и Андрея Панова (телеканал «Звезда»).

Ранее орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени был награждён пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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