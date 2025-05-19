Корреспондента NEWS.ru наградили медалью «Защитнику Отечества»

Корреспонденту NEWS.ru Виктории Катаевой вручили медаль «Защитнику Отечества» за работу в зоне боевых действий с 2022 года.

Уточняется, что военкор также занимается волонтерством. Сама журналистка отметила, что это не единственная ее награда.

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Катаева заявила, что главная задача СМИ – раскрытие правды о происходящих событиях, а также рассказала о погибшем боевом товарище с позывным Грузин, который спас более 400 человек после захвата ВСУ Суджи.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал идею создания в регионе монумента погибшим журналистам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Личный архив Виктории Катаевой
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