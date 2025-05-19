Корреспондента NEWS.ru наградили медалью «Защитнику Отечества»
Корреспонденту NEWS.ru Виктории Катаевой вручили медаль «Защитнику Отечества» за работу в зоне боевых действий с 2022 года.
Уточняется, что военкор также занимается волонтерством. Сама журналистка отметила, что это не единственная ее награда.
Катаева заявила, что главная задача СМИ – раскрытие правды о происходящих событиях, а также рассказала о погибшем боевом товарище с позывным Грузин, который спас более 400 человек после захвата ВСУ Суджи.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поддержал идею создания в регионе монумента погибшим журналистам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России создадут национальный рейтинг юридических услуг
- Крашенинников: Вносить поправки в Конституцию РФ нет необходимости
- Бастрыкин: Убийства Дугиной и Татарского помог раскрыть ИИ
- Белоруссию на «Интервидении-2025» представит певица Анастасия Кравченко
- Стоимость обучения в вузах России может увеличиться на 20-30%
- Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне
- Роскомнадзор не будет удалять «Игру Престолов» и «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри
- Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик
- В Госдуме пообещали наказывать за отрицание геноцида советского народа во время ВОВ
- Минюст: Почти половина иноагентов проживает за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru