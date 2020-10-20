Корпуса МГТУ им. Баумана пройдут дезинфекцию

Здания МГТУ имени Баумана закроют на дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, отметив, что возобновление работы всех корпусов запланировано на следующий понедельник.

В результате проведенной проверки Роспотребнадзор вынес замечания по трем из 24 зданий университета. Корпуса закроют, там пройдет полная дезинфекция. В настоящее время из 30 тысяч студентов и сотрудников университета диагноз COVID-19 подтвержден у 75 человек, пишет ТАСС.

Напомним, из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в столичном регионе министерство инициировало проверку московских вузов Роспотребнадзором.