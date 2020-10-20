Корпуса МГТУ им. Баумана пройдут дезинфекцию
Здания МГТУ имени Баумана закроют на дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки, отметив, что возобновление работы всех корпусов запланировано на следующий понедельник.
В результате проведенной проверки Роспотребнадзор вынес замечания по трем из 24 зданий университета. Корпуса закроют, там пройдет полная дезинфекция. В настоящее время из 30 тысяч студентов и сотрудников университета диагноз COVID-19 подтвержден у 75 человек, пишет ТАСС.
Напомним, из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в столичном регионе министерство инициировало проверку московских вузов Роспотребнадзором.
Ранее во вторник, 20 октября, стало известно, что Роспотребнадзор приостановил работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов.
Отметим, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рекомендовал педагогам вузов старше 65 лет перейти на дистанционный режим работы со студентами на фоне распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире «Россия 1». При этом, Фальков подчеркнул, что это зависит от личной позиции преподавателя.
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