Корпус Кремля, где работает Путин, обеззараживают ежечасно
Специальная уборка в помещениях Первого корпуса Кремля проводится каждый час. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. Она подчеркнула, что в связи с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделяется обработке дверных ручек, выключателей, а также кнопок лифта. Помимо этого, Крылова заявила, что в помещениях Первого корпуса установлены бактерицидные лампы, а на территорию Кремля по графику заходит специальная техника, которая обрабатывает дорожное покрытие.
Рабочий кабинет Владимира Путина располагается именно в Первом корпусе, напоминают РИА Новости.
Между тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что сейчас Владимир Путин живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево.
Ранее НСН писала, что Владимир Путин впервые провел совещание с членами правительства дистанционно, в формате телеконференции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства находился в Ново-Огарево, и посредством телеконференции связывался с членами кабмина, находящимися на своих рабочих местах.
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