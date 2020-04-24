Корпус Кремля, где работает Путин, обеззараживают ежечасно

Специальная уборка в помещениях Первого корпуса Кремля проводится каждый час. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. Она подчеркнула, что в связи с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделяется обработке дверных ручек, выключателей, а также кнопок лифта. Помимо этого, Крылова заявила, что в помещениях Первого корпуса установлены бактерицидные лампы, а на территорию Кремля по графику заходит специальная техника, которая обрабатывает дорожное покрытие.

Рабочий кабинет Владимира Путина располагается именно в Первом корпусе, напоминают РИА Новости.

Между тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что сейчас Владимир Путин живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево.

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Ранее НСН писала, что Владимир Путин впервые провел совещание с членами правительства дистанционно, в формате телеконференции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства находился в Ново-Огарево, и посредством телеконференции связывался с членами кабмина, находящимися на своих рабочих местах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ПутинКоронавирусКремль
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