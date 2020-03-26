Первый виртуальный

Организатором саммита G20 в этом году выступает Саудовская Аравия, действия которой на мировом нефтяном рынке стали одной из ключевых причин обвала котировок. Но тема цен на нефть в повестку включена не была – так в преддверие саммита заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он анонсировал, что в ходе саммита с большой долей вероятности будут обсуждаться последствия для мировой экономики коронавируса COVID-19. И тот же коронавирус стал причиной, по которой страна-организатор предложила для проведения саммита формат видеоконференции. Кроме того, по настоянию Эр-Рияда видео-саммит прошел в закрытом для прессы режиме: были опубликованы лишь кадры протокольной съемки. Владимир Путин принимал участие в саммите из своей резиденции в Ново-Огарево. РИА Новости сообщает, что Путин предложил коллегам по «двадцатке» для борьбы с коронавирусом создать под эгидой МВФ специальный фонд и предоставить право любому члену заимствовать средства; разработать общий план по восстановлению пострадавшей от коронавируса экономики; создать "зеленые коридоры", свободные от торговых войн и санкций; ввести мораторий на ограничения по товарам и на транзакции.

По итогам саммита принято итоговое заявление, согласно которому страны G20 намерены влить более 5 трлн долларов в мировую экономику «в рамках экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии». Государства «Группы двадцати» будут координировать меры в экономической сфере, принимаемые для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, «делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка», - говорится в документе.

Пока за редкими исключениями, вроде переброски российских военных на помощь Италии, все страны борются с коронавирусом и его последствиями по принципу «каждый за себя». Таким образом, Россия продолжает действовать в этом вопросе, опираясь исключительно на свои силы и средства, реализуя тот набор мер, о котором объявил накануне в обращении к нации Владимир Путин. Кстати, пока большая часть граждан будет отдыхать всю следующую неделю, объявленную президентом нерабочей, депутаты Госдумы планируют успеть за это время принять в трех чтениях законопроекты по всем предложениям Владимира Путина о мерах поддержки населения и бизнеса. По словам спикера палаты Вячеслава Володина, до конца недели все законопроекты должны быть приняты.

