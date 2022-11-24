«Корпоративы возвращаются»: Доходы артистов в новогодние праздники упадут на треть

В 2022 году многие компании отложили решения о корпоративах на последний момент – на ноябрь. Жоля говорит, что некоторые фирмы на эмоциях отменяли праздничные мероприятия, а сейчас их возвращают.

«Те, кто месяц назад экстренно на эмоциях отменял корпоративные мероприятия сейчас их возвращают. Мне это понятно, потому что это не про праздник и веселье, а про поддержку внутреннего состояния своих сотрудников, которые не могут оставаться один на один со своим плохим состоянием, учитывая всю внешнюю ситуацию в стране», - сказала Жоля.

Собеседница НСН отметила, что в этом году многие компании меняют формат корпоративов. В частности, упор делается на благотворительные вечера, церемонии награждения лучших сотрудников.

«До 30% процентов компаний отказались от корпоративов. Госбизнес более чувствителен к решениям, принимаемым страной, но еще более чувствителен к заголовкам СМИ. Если выходят сообщения об отмене новогодних праздников в городе, то компания не хочет оказаться в новостях, что устраивает пир во время чумы. К сожалению, многие СМИ не понимают, что это канал коммуникации для бизнеса. Частный бизнес более мобилен, но опять же есть эмоциональная составляющая», - отметила Жоля.