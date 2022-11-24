«Корпоративы возвращаются»: Доходы артистов в новогодние праздники упадут на треть
Заработки звезд шоу-бизнеса на новогодних праздниках упадут на 20-30 процентов, сказала НСН Юлия Жоля.
До 30 процентов компаний отказались от новогодних корпоративов, заявила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН.
В 2022 году многие компании отложили решения о корпоративах на последний момент – на ноябрь. Жоля говорит, что некоторые фирмы на эмоциях отменяли праздничные мероприятия, а сейчас их возвращают.
«Те, кто месяц назад экстренно на эмоциях отменял корпоративные мероприятия сейчас их возвращают. Мне это понятно, потому что это не про праздник и веселье, а про поддержку внутреннего состояния своих сотрудников, которые не могут оставаться один на один со своим плохим состоянием, учитывая всю внешнюю ситуацию в стране», - сказала Жоля.
Собеседница НСН отметила, что в этом году многие компании меняют формат корпоративов. В частности, упор делается на благотворительные вечера, церемонии награждения лучших сотрудников.
«До 30% процентов компаний отказались от корпоративов. Госбизнес более чувствителен к решениям, принимаемым страной, но еще более чувствителен к заголовкам СМИ. Если выходят сообщения об отмене новогодних праздников в городе, то компания не хочет оказаться в новостях, что устраивает пир во время чумы. К сожалению, многие СМИ не понимают, что это канал коммуникации для бизнеса. Частный бизнес более мобилен, но опять же есть эмоциональная составляющая», - отметила Жоля.
Ряд компаний, по словам эксперта, хоть и сохранили классический вариант корпоративов, но звездам шоу-бизнеса будет заработать на них непросто.
«Подозреваю, что тональность и градус веселья на них будет ниже. Знаю, что заказывают артистов, но мне кажется у звезд падение доходов составит 20-30 процентов», - резюмировала Жоля.
Ранее депутат Госдумы Елена Ямольская предложила не тратить деньги на бесшабашные праздники. По ее словам, есть время, когда уместны бесшабашные праздники, а есть, когда от них нужно воздержаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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