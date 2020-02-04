Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

Китайские специалисты приступили к испытаниям российского препарата триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. Он подчеркнул, что КНР специально закупает препарат, чтобы оценить его способность бороться с коронавирусом.

Добавим, ранее Сергей Краевой уточнил, что в России пока не разработана вакцина от коронавируса – поскольку для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний, пишет RT.