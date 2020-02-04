Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

4 февраля 202011:37

Китайские специалисты приступили к испытаниям российского препарата триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. Он подчеркнул, что КНР специально закупает препарат, чтобы оценить его способность бороться с коронавирусом.

Добавим, ранее Сергей Краевой уточнил, что в России пока не разработана вакцина от коронавируса – поскольку для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний, пишет RT.

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Ранее НСН писала, что доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин. По ее словам, это значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС) и лихорадкой Эбола.

По словам Чуньин, несмотря на то, что число заразившихся короновирусом нового типа ежедневно увеличивается, смертность от этого заболевания очень низкая.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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