Коронавирусу в России сбили темпы роста

Темп роста числа заразившихся коронавирусом в РФ незначителен уже на протяжении 11 дней, - заявила Анна Попова. Число выявленных за сутки новых случаев заражения впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч, - следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения заболевания в России в четверг впервые упал ниже единицы. В столице этот показатель держится на уровне ниже единицы четвертый день подряд. Всего в стране зарегистрировано 252 245 случаев заражения. Россия, по данным Университета Джона Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США.

В оценке ситуации с заболеваемостью коронавирусом Роспотребнадзор призывает опираться на относительные, а не абсолютные показатели. Как уже писала НСН, глава ведомства Анна Попова находит правильным считать число инфицированных на 100 тысяч населения, а не общее число заболевших. Этот показатель составляет 158,3 случая на 100 тысяч человек, что относит Россию «в пятый десяток среди стран», где зафиксирована вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией, - заявляла г-жа Попова.

На то, что дело потихоньку, но все же идет к ослаблению ограничительных мер в обозримом будущем, указывают и сообщения о подготовке самых разных ведомств к отмене всевозможных запретов и рестрикций и о планах по проведению значимых мероприятий вроде ЕГЭ. Например, в качестве новой даты проведения единого госэкзамена сегодня было названо 19 июня. Разумеется, в Рособрнадзоре РИА Новости не забыли уточнить, что в зависимости от эпидемиологической ситуации экзамен может пройти и позже. Но сама по себе названная дата выглядит по нынешним временам вполне оптимистично.

Еще больше надежды вселяет деятельность Росавиации по разработке плана выхода из режима противоэпидемических мероприятий. Рекомендации для пассажиров, экипажей, авиакомпаний и аэропортов, на которые ссылается ТАСС, пока в стадии доработки, но уже приятно узнать о подготовке к возобновлению полетов. На первом этапе, в соответствии с этими рекомендациями, летать можно будет только в защитных масках и перчатках на протяжении всего полета, причем, и пассажирам и членам экипажа, с рассадкой в салоне самолета в шахматном порядке. Но все-таки речь в документе идет о том, что летать вновь будет можно! А жизнь-то скоро наладится…

