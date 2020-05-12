Коронавирус в ближнем круге Путина

«Заболел. Лечусь», - признался журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что находится в больнице. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусной инфекцией. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», ее состояние нормализовалось за два дня. Состояние Дмитрия Пескова, по заявлению Татьяны Навки, оценивается как удовлетворительное.

В связи с поставленным диагнозом Дмитрию Пескову не замедлили припомнить так называемый «блокатор вирусов»: бедж, прикрепленный на пиджак, у пресс-секретаря президента заметили в начале апреля. Тогда он рассказал, что сам купил этот «блокатор» в аптеке, хотя и признался, что не уверен в его эффективности. «Не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Каждый носит все, что может, с точки зрения превентивных средств», - напоминает его слова РБК. Тогда же главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила ТАСС, что не может дать стопроцентную гарантию того, что эти блокаторы работают. Практика показала – не работают. В интернете продукцию такого рода можно найти по цене от 950 рублей, средний ценник – 1300-1800 рублей.

С Владимиром Путиным его пресс-секретарь лично общался более месяца назад. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле для борьбы с коронавирусом и недопущения заболевания им главы государства приняты весьма жесткие меры. В частности, на встречу с Путиным допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19, а некоторые сотрудники администрации президента сдают анализы несколько раз в неделю, - рассказал Песков. Коронавирус не обошел стороной российское правительство: напомним, новой инфекцией заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и его зам Дмитрий Волков, министр культуры Ольга Любимова.

По количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией Россия вышла на второе место в мире – общее число инфицированных превысило 232 тысячи. Впереди только США с показателем в 1,347 млн заболевших, – свидетельствует онлайн-карта на сайте Университета Джонса Хопкинса. При этом относительные показатели, которые привела глава Роспотребнадзора Анна Попова, дают иную картину: в пересчете на сто тысяч человек заболеваемость составляет 158,3 случая. А это относит Россию в пятый десяток среди стран, где зафиксирована вспышка COVID-19, - заявила Попова. Вместе с тем, она признала, что количество выявленных в России случаев заболевания коронавирусом растет, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной.

