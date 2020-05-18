Коронавирусом заразились около 2 тысяч подмосковных медиков

Коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились почти две тысячи медиков. Как пишет «Коммерсантъ», с таким заявлением выступила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. При этом, она подчеркнула, что в Подмосковье от COVID-19 и пневмонии умерли 16 медицинских работников. Стригункова рассказала, что семьи скончавшихся получат страховые выплаты.

В Московской области, по информации министр здравоохранения региона, с инфицированными COVID-19 работают 22,5 тыс. медиков. Это врачи, а также средний и младший медицинский персонал.

По состоянию на 17 мая, в Подмосковье зафиксировано 27 369 случаев заражения. Выздоровели 3 088 заболевших, жертвами COVID-19 стали 268 человек, подчеркивает сайт «Подмосковье Сегодня».