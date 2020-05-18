Коронавирусом заразились около 2 тысяч подмосковных медиков
Коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились почти две тысячи медиков. Как пишет «Коммерсантъ», с таким заявлением выступила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. При этом, она подчеркнула, что в Подмосковье от COVID-19 и пневмонии умерли 16 медицинских работников. Стригункова рассказала, что семьи скончавшихся получат страховые выплаты.
В Московской области, по информации министр здравоохранения региона, с инфицированными COVID-19 работают 22,5 тыс. медиков. Это врачи, а также средний и младший медицинский персонал.
По состоянию на 17 мая, в Подмосковье зафиксировано 27 369 случаев заражения. Выздоровели 3 088 заболевших, жертвами COVID-19 стали 268 человек, подчеркивает сайт «Подмосковье Сегодня».
Ранее НСН писала, что замглавы Минздрава Татьяна Семенова разослала в региональные органы здравоохранения письмо с разъяснением о том, как выплачивать медикам полагающиеся им за работу с больными COVID-19 средства. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
В письме, в частности, указано, что выплаты должны получить работники специализированных выездных бригад скорой помощи и их водители, а также медработники в стационарах. Предполагается, что выплата будет единовременной и полной, её размер не должен зависеть от количества смен и часов, если сотрудник отработал по установленному графику. Доплата положена всем, независимо от должности.
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