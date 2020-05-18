Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму» жизни

Понимание того, сколько жителей столицы уже переболели COVID-19 является условием возвращения Москвы к «нормальному ритму» жизни. Об этом в интервью «Российской газете» заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус. При этом, специалист подчеркнул, что в этом вопросе поможет массовое тестирование населения на антитела к COVID-19.

Алексей Мазус отметил, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60%, пишут Известия.

«Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп», — отметил он.

По словам профессора, те, у кого сформировался иммунитет, могут начать полноценно работать, а власти смогут постепенно снимать ограничения, отмечает РЕН ТВ.