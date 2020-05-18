Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму» жизни
Понимание того, сколько жителей столицы уже переболели COVID-19 является условием возвращения Москвы к «нормальному ритму» жизни. Об этом в интервью «Российской газете» заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус. При этом, специалист подчеркнул, что в этом вопросе поможет массовое тестирование населения на антитела к COVID-19.
Алексей Мазус отметил, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60%, пишут Известия.
«Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп», — отметил он.
По словам профессора, те, у кого сформировался иммунитет, могут начать полноценно работать, а власти смогут постепенно снимать ограничения, отмечает РЕН ТВ.
Ранее НСН писала, что уже около 2 тысяч жителей столицы прошли тестирование на антитела к коронавирусу. Масштабные исследования популяционного иммунитета к CОVID-19 проходят без очередей. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Всего в исследовании примут участие около 70 тысяч жителей Москвы. Для бесплатной сдачи анализа организованы пункты забора крови в 30 городских поликлиниках – в каждом административном округе. Участники тестирования могут обратиться в ближайшее к месту проживания медучреждение. Полный перечень поликлиник с адресами доступен на сайте: mosgorzdrav.ru/covid-test.
Отмечается, что сдать анализ можно только по предварительной записи – во избежание очередей и распространения коронавирусной инфекции. Участники исследования получают SMS или сообщение на электронную почту со ссылкой для онлайн-записи в пункт забора крови. Возможность записаться сохраняется в течение трех дней.
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