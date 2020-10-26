Назван способ восстановить обоняние после коронавируса
Восстановление доступа кислорода к нервным окончаниям, которые находятся в носу, помогает вернуть обоняние после коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-отоларинголога Абдулло Ходжаева.
Эксперт порекомендовал использовать капли, сосудосуживающие препараты и регулярно промывать нос раствором морской соли. Он подчеркнул, что влажность воздуха в помещении также важна для восстановления обоняния.
Ходжаев напомнил о необходимости поддерживать здоровый образ жизни, соблюдать здоровую диету и принимать витамины группы B, а также поливитамины для восстановления нервных клеток.
Другой собеседник издания отметил, что доступ к рецепторам верхней части слизистой оболочки носа ограничивается из-за отека. Он порекомендовал использовать топические стероиды – препараты, которые снимают отек и улучшают доступ к рецепторам.
Ранее ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса толерантностью организма к этому заболеванию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru