Назван способ восстановить обоняние после коронавируса

Восстановление доступа кислорода к нервным окончаниям, которые находятся в носу, помогает вернуть обоняние после коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-отоларинголога Абдулло Ходжаева.

Эксперт порекомендовал использовать капли, сосудосуживающие препараты и регулярно промывать нос раствором морской соли. Он подчеркнул, что влажность воздуха в помещении также важна для восстановления обоняния.

Ходжаев напомнил о необходимости поддерживать здоровый образ жизни, соблюдать здоровую диету и принимать витамины группы B, а также поливитамины для восстановления нервных клеток.

Другой собеседник издания отметил, что доступ к рецепторам верхней части слизистой оболочки носа ограничивается из-за отека. Он порекомендовал использовать топические стероиды – препараты, которые снимают отек и улучшают доступ к рецепторам.

Ранее ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса толерантностью организма к этому заболеванию.

