Коронавирус в Москве за сутки выявили у 2871 человека

Число погибших с начала пандемии составило 435 человек, из них за минувшие сутки — 31 человек. Выздоровели 3524 пациента, 349 были выписаны за последний день.



Отметим, что на Москву приходится почти половина заражений на всю страну (87 147 случаев по состоянию на 27 апреля), а также больше половины погибших (всего по РФ — 794).



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти на плато по заболеваемости к середине мая, передает RT.

