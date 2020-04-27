Коронавирус в Москве за сутки выявили у 2871 человека

За минувшие сутки в Москве коронавирус COVID-19 был выявлен у 2871 человека. Таким образом, общее число заболевших в столице по состоянию на 27 апреля — 45 351.

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Число погибших с начала пандемии составило 435 человек, из них за минувшие сутки — 31 человек. Выздоровели 3524 пациента, 349 были выписаны за последний день.

Отметим, что на Москву приходится почти половина заражений на всю страну (87 147 случаев по состоянию на 27 апреля), а также больше половины погибших (всего по РФ — 794).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти на плато по заболеваемости к середине мая, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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