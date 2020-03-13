Коронавирус унес первую жизнь на Украине
На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась 71-летняя жительница Житомирской области.
Отмечается, что пенсионерка была госпитализирована 12 марта. Проведенные анализы подтвердили у нее COVID-19. Все люди, с которыми контактировала женщина, взяты под наблюдения, сообщают «Известия».
По официальным данным, на Украине зафиксированы три случая заболевания коронавирусом.
Ранее стало известно, что в России возросло число заболевших коронавирусом – с 34 до 45 человек. Новые случаи зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Подмосковье и Пермском крае.
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