Коронавирус унес первую жизнь на Украине

Отмечается, что пенсионерка была госпитализирована 12 марта. Проведенные анализы подтвердили у нее COVID-19. Все люди, с которыми контактировала женщина, взяты под наблюдения, сообщают «Известия».

По официальным данным, на Украине зафиксированы три случая заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России возросло число заболевших коронавирусом – с 34 до 45 человек. Новые случаи зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Подмосковье и Пермском крае.

