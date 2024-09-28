Следователи задержали владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв

Отмечается, что владелец АЗС уже был на допросе. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Инцидент произошел накануне, 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На АЗС произошло несколько взрывов. При взрыве погибли 13 человек, десять получили ранения.

