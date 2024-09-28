Следователи задержали владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв
28 сентября 202421:11
Следователи задержали владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, сообщили в пресс-службе Следстенного комитета.
Отмечается, что владелец АЗС уже был на допросе. В скором времени ему изберут меру пресечения.
Инцидент произошел накануне, 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На АЗС произошло несколько взрывов. При взрыве погибли 13 человек, десять получили ранения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru