Следователи задержали владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв

Следователи задержали владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, сообщили в пресс-службе Следстенного комитета.

Пожар и нарушения: Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до 11

Отмечается, что владелец АЗС уже был на допросе. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Инцидент произошел накануне, 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На АЗС произошло несколько взрывов. При взрыве погибли 13 человек, десять получили ранения.

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ФОТО: МЧС России
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