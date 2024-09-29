СМИ: Задержаны мошенники, представлявшиеся бойцами «Ахмата»
29 сентября 202403:01
В России задержаны мошенники, которые представлялись бойцами спецназа «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Злоумышленниками оказались цыгане, которых удалось выследить волонтерам, вызвавшим спецназ «Ахмат».
В результате задержаны семь человек на семи машинах.
Ранее правоохранительные органы задержали двоих жителей Сочи за незаконную продажу чужого жилья, в результате которой преступники незаконно обогатились почти на 11 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru