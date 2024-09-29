Белоруссия: Десятки тысяч украинцев ежемесячно бегут из стран Европы
В Белоруссию из Европы каждый месяц бегут десятки тысяч украинцев, сообщают «Известия» со ссылкой на главу белорусского МИДа Максима Рыженкова.
По его словам, с момента начала конфликта вокруг Украины в Беларусь переместилось более 250 тысяч граждан Украины. «Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору», — заявил министр.
По его словам, количество украинских беженцев, которое бежит из Европы в Белоруссию, в разы больше, чем количество беженцев, которые уходят через белорусскую границу в Евросоюз.
Ранее Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru