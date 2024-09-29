Лавров: Реакция Запада на ядерную доктрину РФ будет ясна по решениям по Киеву

Реакция западных стран на изменения в ядерной доктрине Москвы будет понятна по их дальнейшим решениям по Киеву, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на министра иностранных дел Росси Сергея Лаврова.

В Германии заявили, что обновление ядерной доктрины РФ не повлияет на политику Берлина

Глава МИД РФ указал, что не может судить о том, как именно Запад понимает посыл Москвы. По его словам, реакция Запада будет ясна по тому, разрешат ли они бить Украине по российской территории при помощи западного дальнобойного оружия.

Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗападМИД РФЯдерное ОружиеСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры