Лавров: Реакция Запада на ядерную доктрину РФ будет ясна по решениям по Киеву
Реакция западных стран на изменения в ядерной доктрине Москвы будет понятна по их дальнейшим решениям по Киеву, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на министра иностранных дел Росси Сергея Лаврова.
Глава МИД РФ указал, что не может судить о том, как именно Запад понимает посыл Москвы. По его словам, реакция Запада будет ясна по тому, разрешат ли они бить Украине по российской территории при помощи западного дальнобойного оружия.
Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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