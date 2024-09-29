МИД РФ: К Лаврову выстроилась очередь после выступления на Генассамблее ООН
29 сентября 202404:33
Очередь из представителей различных стран выстроилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН, сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
28 сентября глава российской дипломатии принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление, Лавров направился на пресс-конференцию.
Ранее Лавров заявил, что Запад ввел против России более 21 тысячи санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru