МИД РФ: К Лаврову выстроилась очередь после выступления на Генассамблее ООН

Очередь из представителей различных стран выстроилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН, сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

28 сентября глава российской дипломатии принял участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Закончив выступление, Лавров направился на пресс-конференцию.

Ранее Лавров заявил, что Запад ввел против России более 21 тысячи санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

