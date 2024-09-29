Самолет приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

В Ульяновске самолет экстренно был вынужден совершить посадку, сообщает Telegram-канал «112».

Это произошло из-за смерти пассажира. По факту смерти была начата проверка.

Ранее самолет Дуды приземлился в Варшаве со второй попытки из-за авто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:АвиацияСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры