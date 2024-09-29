Самолет приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира
29 сентября 202401:32
В Ульяновске самолет экстренно был вынужден совершить посадку, сообщает Telegram-канал «112».
Это произошло из-за смерти пассажира. По факту смерти была начата проверка.
Ранее самолет Дуды приземлился в Варшаве со второй попытки из-за авто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru