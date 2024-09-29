ГУР МО Украины: Убит полковник ВС РФ Коломейцева в Подмосковье
29 сентября 202402:01
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило об убийстве полковника Вооруженных сил России Алексея Коломейцева, сообщает «Лента.ру».
Он является руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Он якобы погиб в Подмосковье.
По данным украинской разведки, Коломейцев готовил российских специалистов по использованию беспилотников.
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- ГУР МО Украины: Убит полковник ВС РФ Коломейцева в Подмосковье
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru