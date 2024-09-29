ФСБ исключила связь взрыва на мосту под Самарой с атакой беспилотника
29 сентября 202402:33
В ФСБ России исключили, что взрыв на участке железной дороги в Самарской области связан с атакой беспилотного летательного аппарата, сообщают «Известия».
Это был не беспилотник. Отмечается, что причина в настоящее время неизвестна.
Ранее сильный хлопок произошел на ж/д мосту в районе Кинеля в Самарской области. В результате хлопка были повреждены островки безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ФСБ исключила связь взрыва на мосту под Самарой с атакой беспилотника
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru