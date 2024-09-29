ФСБ исключила связь взрыва на мосту под Самарой с атакой беспилотника

Это был не беспилотник. Отмечается, что причина в настоящее время неизвестна.

Ранее сильный хлопок произошел на ж/д мосту в районе Кинеля в Самарской области. В результате хлопка были повреждены островки безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

