ФСБ исключила связь взрыва на мосту под Самарой с атакой беспилотника

В ФСБ России исключили, что взрыв на участке железной дороги в Самарской области связан с атакой беспилотного летательного аппарата, сообщают «Известия».

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Это был не беспилотник. Отмечается, что причина в настоящее время неизвестна.

Ранее сильный хлопок произошел на ж/д мосту в районе Кинеля в Самарской области. В результате хлопка были повреждены островки безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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