Число заболевших коронавирусом в России возросло до 45

В России возросло число людей, заболевших коронавирусом COVID-19. Если ранее сообщалось о 34 инфицированных, то, по состоянию на 13 марта, их стало 45. Такие данные привел оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Подмосковье и Пермском крае.

В свою очередь в российском Минздраве сегодня сообщили, что трое заболевших выписаны в связи с выздоровлением. Речь идет об одном россиянине и двоих граждан КНР, сообщает RT.



