Число заболевших коронавирусом в России возросло до 45
13 марта 202016:10
В России возросло число людей, заболевших коронавирусом COVID-19. Если ранее сообщалось о 34 инфицированных, то, по состоянию на 13 марта, их стало 45. Такие данные привел оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Новые случаи зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Подмосковье и Пермском крае.
В свою очередь в российском Минздраве сегодня сообщили, что трое заболевших выписаны в связи с выздоровлением. Речь идет об одном россиянине и двоих граждан КНР, сообщает RT.
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