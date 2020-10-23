Названы новые долгосрочные последствия коронавируса

Как сообщалось ранее, специалисты Национального института здравоохранения Великобритании обнаружили, что многие переболевшие в начале пандемии все еще имеют проблемы с легкими, сердцем, головным мозгом и другими органами. В частности, это многомесячное состояние «мозгового тумана» и сильное истощение. У некоторых переживших эту болезнь выпадали волосы и сохранялась потеря обоняния.

Ранее сообщалось, что коронавирус может вызывать шизофрению и болезни Альцгеймера и Паркинсона. В препринте на medRxiv бразильские ученые сообщили, что обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать клетки центральной нервной системы и создавать повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.

Эти наблюдения могут объяснить факт головных болей, сонливости, потери обоняния и судорог у переболевших коронавирусом.

