Коронавирус помешал свадьбе экс-минстра Абызова в СИЗО

Распространяющийся по миру коронавирус внёс коррективы в планы в бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как отмечает Лента.ру, COVID-19 помешал свадьбе Абызова и бывшей стюардессы Валентины Григорьевой – она должна была состояться 25 марта в СИЗО. Однако из-за распространения коронавируса ФСИН приостановила все свидания с заключенными на неопределенный срок.

Напомним, экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов обвиняется в миллиардных хищениях. Он был арестован в конце марта прошлого года. Следствие полагает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже СК заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.