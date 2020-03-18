Коронавирус помешал свадьбе экс-минстра Абызова в СИЗО
Распространяющийся по миру коронавирус внёс коррективы в планы в бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как отмечает Лента.ру, COVID-19 помешал свадьбе Абызова и бывшей стюардессы Валентины Григорьевой – она должна была состояться 25 марта в СИЗО. Однако из-за распространения коронавируса ФСИН приостановила все свидания с заключенными на неопределенный срок.
Напомним, экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов обвиняется в миллиардных хищениях. Он был арестован в конце марта прошлого года. Следствие полагает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже СК заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.
Ранее НСН писала, что в квартире бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова правоохранители обнаружили наркотики. Об этом сообщил следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов в Басманном суде Москвы. Также сообщалось, что С 2011 по 2016 год нa счетa 70 офшорных компaний, связaнных с нaходящимся под следствием экс-министром Открытого прaвительствa Михаилом Абызовым, поступило 860 млн доллaров. Об этом пишет «Новaя гaзетa» в рaсследовaнии, проведенном совместно с Центром по изучению коррупции и оргaнизовaнной преступности (OCCRP), шведским общественным телекaнaлом SVT и эстонской гaзетой Postimees.
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