Находящийся в СИЗО экс-министр Абызов решил жениться

Быший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и создании преступной группы, подал заявление о регистрации брака с Валентиной Григорьевой. Об этом сообщает АГН «Москва».

Бракосочетание запланировано на 25 марта.

В январе Басманный районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Михаилу Абызову до 26 марта 2020 года, сообщает Москва 24.

29 февраля Михаил Абызов стал фигурантом уголовного дела о наркотиках, сообщает Ura.ru.

Бывший министр в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово». Его поселили в одной камере с бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, сообщает «ФедералПресс». По словам бывшего члена Совета Федерации, он очень доволен соседством и просит больше никуда его не перемещать.



