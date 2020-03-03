Находящийся в СИЗО экс-министр Абызов решил жениться
Быший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве и создании преступной группы, подал заявление о регистрации брака с Валентиной Григорьевой. Об этом сообщает АГН «Москва».
Бракосочетание запланировано на 25 марта.
В январе Басманный районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Михаилу Абызову до 26 марта 2020 года, сообщает Москва 24.
29 февраля Михаил Абызов стал фигурантом уголовного дела о наркотиках, сообщает Ura.ru.
Бывший министр в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово». Его поселили в одной камере с бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, сообщает «ФедералПресс». По словам бывшего члена Совета Федерации, он очень доволен соседством и просит больше никуда его не перемещать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Находящийся в СИЗО экс-министр Абызов решил жениться
- В Татарстане высказались против «главного» народа в Конституции
- Заболевший COVID-19 россиянин помещен в инфекционный бокс
- У госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен
- Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий