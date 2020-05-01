Коронавирус подтверждён у протоиерея Александра Шаргунова
Диагноз COVID-19 подтверждён у настоятеля московского храма святителя Николая Мирликийского в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова. Об этом сообщил в социальных сетях его сын, писатель и депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.
Ранее Шаргунов-младший уже сообщал о тяжёлом заболевании его 79-летнего отца с подозрением на инфицирование коронавирусом. Александр Шаргунов возглавляет приход храма святителя Николая в Пыжах три десятка лет. Священник известен своими проповедями, он возглавляет общественный комитет «За нравственное возрождение Отечества».
Среди клириков Русской православной церкви день ото дня растёт число зараженных коронавирусом. Уже есть несколько смертей, в частности, среди иерархов – скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Очаги заражения возникают и в монастырях.
Богослужения в Московской епархии проходят при закрытых дверях без участия прихожан. Патриарх Кирилл издал распоряжение об ответственности священников, которые будут продолжать службы с участием прихожан – такие иереи могут предстать перед церковным судом.
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