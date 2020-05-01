Коронавирус подтверждён у протоиерея Александра Шаргунова

Диагноз COVID-19 подтверждён у настоятеля московского храма святителя Николая Мирликийского в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова. Об этом сообщил в социальных сетях его сын, писатель и депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.

Ранее Шаргунов-младший уже сообщал о тяжёлом заболевании его 79-летнего отца с подозрением на инфицирование коронавирусом. Александр Шаргунов возглавляет приход храма святителя Николая в Пыжах три десятка лет. Священник известен своими проповедями, он возглавляет общественный комитет «За нравственное возрождение Отечества».

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Среди клириков Русской православной церкви день ото дня растёт число зараженных коронавирусом. Уже есть несколько смертей, в частности, среди иерархов – скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Очаги заражения возникают и в монастырях.

Богослужения в Московской епархии проходят при закрытых дверях без участия прихожан. Патриарх Кирилл издал распоряжение об ответственности священников, которые будут продолжать службы с участием прихожан – такие иереи могут предстать перед церковным судом.

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Фото: moral.ru
ТЕГИ:Сергей ШаргуновКоронавирусСвященники
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