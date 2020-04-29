Коронавирус оставит без средств на жизнь 1,6 млрд человек

В организации считают, что без средств к существованию могут оказаться 1,6 млрд человек в мире, а работы лишатся - 305 млн человек при условии, что режим ограничений будет продлен.



Эксперты отмечают, что рабочее время во втором квартале текущего года могло сократиться на 6,7 процента, однако сейчас из-за ограничительных мер прогноз стал хуже - речь идет о сокращении уже на 10,5 процента.



Коронавирус ударил по 436 млн предприятий по всему миру. Почти половина из них работает в оптовой и розничной торговле, 111 млн - обрабатывающей промышленности. 93 млн млн предприятий представляют сферу гостиничного и продовольственного обслуживания, а также сферу недвижимости.



Это уже третий доклад МОТ по данной тематике. В марте в прогнозе организации отмечалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции работы могут лишиться до 25 миллионов человек. В обновлённом докладе, который появился в начале апреля, речь шла уже о 195 миллионах.

