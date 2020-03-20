Коронавирус обрушил нефть, рубль и... подмосковную воду

15 марта истек срок поручения президента по установлению зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно­-бытового водоснабжения Москвы и приостановлению капитального строительства в этих зонах. Однако никаких решений, похоже, принято не было. Как рассказал НСН научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян, поручения президента по охране источников водоснабжения игнорируют региональные чиновники.

Напомним, 13 февраля Владимир Путин дал правительству России, Российской академии наук, а также властям Подмосковья восемь поручений по вопросам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В частности, ограничить в ЗСО капитальное, в том числе жилищное строительство, подготовить предложения по установлению новых зон санитарной охраны источников водоснабжения Московского региона.

Срок этих поручений истекает в 2021 году. Однако до 15 марта текущего года президент обязал подготовить предложения о применении нормативных актов советского периода об охране источников водоснабжения Москвы до установления новых санитарных зон, а также приостановить строительство в этих зонах.