Коронавирус обрушил нефть, рубль и... подмосковную воду
Контрольные сроки поручения президента по защите воды в Подмосковье истекли, но чиновники не торопятся его выполнять.
15 марта истек срок поручения президента по установлению зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Москвы и приостановлению капитального строительства в этих зонах. Однако никаких решений, похоже, принято не было. Как рассказал НСН научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян, поручения президента по охране источников водоснабжения игнорируют региональные чиновники.
Напомним, 13 февраля Владимир Путин дал правительству России, Российской академии наук, а также властям Подмосковья восемь поручений по вопросам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В частности, ограничить в ЗСО капитальное, в том числе жилищное строительство, подготовить предложения по установлению новых зон санитарной охраны источников водоснабжения Московского региона.
Срок этих поручений истекает в 2021 году. Однако до 15 марта текущего года президент обязал подготовить предложения о применении нормативных актов советского периода об охране источников водоснабжения Москвы до установления новых санитарных зон, а также приостановить строительство в этих зонах.
Ранее НСН неоднократно писала о том, как отмена властями Подмосковья якобы устаревших советских нормативов об охране столичного водозабора стала причиной громкого экологического скандала, который дошел до президента и послужил поводом для данных им поручений.
После публикаций в Минэкологии Московской области заверили НСН, что все поручения президента будут выполнены в точности.
«Поручения президента обязательны к исполнению», - подчеркнули в ведомстве.
Но, похоже, после того как непосредственную угрозу загрязнения питьевой воды столичного региона и, соответственно, угрозу здоровью миллионов его жителей из информационной повестки вытеснил коронавирус, чиновники предпочли взять в этом деле паузу.
«Академия наук фактически не вовлечена в этот процесс. Мы абсолютно отключены от всех решений. Президент РАН Сергеев указан в поручении президента, но никакой информации сверху не получал, кроме распоряжения правительства, которое фактически повторяет то, что было написано в поручениях президента. Это распоряжение от 20 февраля, его подписал вице-премьер Хуснуллин, оно просто расписывает поручение президента по более мелким пунктам», - рассказал НСН Данилов-Данильян.
По мнению научного руководитель Института водных проблем РАН, подмосковные чиновники рассчитывают, что о проблемах санитарного контроля столичного водозабора просто забудут на фоне кризиса с коронавирусом и сложностей в российской экономике из-за обрушения нефтяных цен. И тогда можно будет спокойно застроить пойму Москвы-реки, не опасаясь окрика из Кремля.
«Вся их политика построена именно на этом: замотать, а потом исподтишка построить», - уверен членкор РАН.
Любопытной оказалась и реакция чиновников на просьбу НСН прокомментировать ситуацию.
«Вы все еще занимаетесь этой темой?», - удивилась замначальника пресс-службы Мособлархитектуры Анна Новикова. От комментариев она отказалась.
В Минэкологии МО запрос НСН переадресовали в пресс-службу регионального правительства, однако и там ответ найти не удалось.
Между тем застройка санитарных зон Москвы-реки не только угрожает здоровью миллионов жителей столичного региона, но и тем, кто захочет поселиться на этих территориях. А это значит, что под вопросом и выполнение поручения президента в целом.
«Такой сигнал, конечно, воспринимается теми, кто хотел бы застроить пойму, как обещание безнаказанности. Это приведет к тому, что будут уничтожены экосистемы, играющие важнейшую барьерную роль в защите московского водопровода, будут застроены и заселены территории поймы Москвы-реки, входящие в зону санитарной охраны. В Москву-реку, ее притоки и водохранилища пойдут бытовые стоки. Под угрозой водоснабжение практически всей Московской области», - категорически заявил академик Данилов-Данильян.
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