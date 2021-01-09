Королева Великобритании сделала прививку от COVID-19

«Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19», - говорится в официальном заявлении.

Бесплатная вакцинация от коронавируса стартовала в Великобритании в декабре. Для этого Национальная система здравоохранения NHS организовала прививочные центры, куда британцы могут прийти только по приглашению. В первую очередь, вакцину Pfizer/BioNTech и AstraZeneca получают люди из групп риска, в том числе пожилые. Королеве 94 года, ее супругу - 99, и оба входят в приоритетную группу. Всего в Британии прошли вакцинацию около полутора миллионов человек.

