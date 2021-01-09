Королева Великобритании сделала прививку от COVID-19

Королева Великобритании Елизавета вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филипом сделали прививки от нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Букингемский дворец.

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«Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19», - говорится в официальном заявлении.

Бесплатная вакцинация от коронавируса стартовала в Великобритании в декабре. Для этого Национальная система здравоохранения NHS организовала прививочные центры, куда британцы могут прийти только по приглашению. В первую очередь, вакцину Pfizer/BioNTech и AstraZeneca получают люди из групп риска, в том числе пожилые. Королеве 94 года, ее супругу - 99, и оба входят в приоритетную группу. Всего в Британии прошли вакцинацию около полутора миллионов человек.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирусВакцинацияЕлизавета II
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