В ВОЗ подтвердили ускоренное распространение «британского» типа COVID-19

«Британский» штамм COVID-19 распространяется быстрее ранее известного варианта вируса. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм», — цитирует эксперта ТАСС.

При этом ван Керкхове отметила, что методы противодействия новому типу инфекции остаются прежними.

Кроме того, эксперт ВОЗ сообщила, что «британский» штамм не отличается повышенной летальностью.

Об обнаружении новой разновидности коронавируса стало известно в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый штамм распространяется быстрее уже известных вариантов и, по предварительным оценкам, 70% заразнее.

По последним данным ВОЗ, «британский» тип COVID-19 обнаружен в 41 государстве.

